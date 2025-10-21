ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ… କେଶବଙ୍କ କମାଲ, ହନୁମାନଙ୍କ ନା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଝଡ଼େଇ ଦେଲେ ୭ ୱିକେଟ, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !

PAK vs SA:ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟରେ ଏକାକୀ ପାକିସ୍ତାନର ୭ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ କେଶବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଖୁବ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଆମେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। କେଶବ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଆଘାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଚମକିଲେ ମହାରାଜ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନର କେଶବ ମହାରାଜ ଗ୍ରୋଇନ୍ ଆଘାତରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଲାହୋରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୯୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହା କଲେ: କେଶବ ମହାରାଜ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୨.୪ ଓଭରରେ ୧୦୨ ରନ ଦେଇ ୭ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୯ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ୧୨ତମ ଥର ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

କେବଳ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୭ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, କେଶବ ମହାରାଜ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୁଇଥର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୭ ୱିକେଟ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୩୩ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା:ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୩୩ ରନ୍ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୯ ରନ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍କୋର ଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୭୪ ରନ୍ ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

