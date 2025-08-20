ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ICCର ନୂତନ ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ । ଯାହାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ, ସେ ଆଦି ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର କେଶବ ମହାରାଜ। ଯିଏ ଏଥର ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।
କେଶବ ମହାରାଜ ODIରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି
ଏଥର ICC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ, କେଶବ ମହାରାଜ ନମ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, କେଶବ ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଦଶ ଓଭରରେ କେବଳ 33 ରନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ଏବେ 687 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେଶବ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ
କେଶବ ମହାରାଜ ଭାରତରେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କେଶବ ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତି।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇଛି
କେଶବ ମହାରାଜ ନମ୍ବର ୱାନ ହେବା ସହିତ, ଦୁଇ ବୋଲରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ମହିଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଭାରତର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ମହିଷା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ 671। ଯଦି ଆମେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 650। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।
ବୁମରା, ଶାମି ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ODI ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଶାମି 13 ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ 14 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 15 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି, ତାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଭାରତର ଏହି ତିନି ବୋଲରଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିଛି ।