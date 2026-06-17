ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ୍‌କୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ବରଂ ୨୦୨୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନେତାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ସପା)। ୨୫ରୁ ୨୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସପା ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସପାର ନେତାମାନେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ବରଂ ୨୦୨୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନେତାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବେ।

ସପାରେ ଫାଟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ; ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ହେବ। ରାମ ଗୋପାଳ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣି ଓ ଗୋମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପୂରା ୟୁପି ଏହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଜାଣେ। କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାରୁ ସପା ବିଚଳିତ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା…

ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେୟ କହିଛନ୍ତି; କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସପା ସହିତ ଆଜି କେହି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି।

ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସପା ନେତା। ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ସପା ବିଧାୟକ ମାତା ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କହିଛନ୍ତି; ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ନିଜେ ଏକ ସ୍କାମରେ ଫସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଠିକ ନୁହେଁ।

ସପା ନେତା ରବିଦାସ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି; ରାଜଭର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସପାର ଜଣେ ବି ନେତା ବିଜେପିକୁ ଯିବେନାହିଁ। ୨୦୨୭ରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସପାର ସରକାର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା…

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା…

୩ ମାସ ହେବ ମିଳୁନଥିଲା ଭତ୍ତା, ଶେଷରେ କୀଟନାଶକ…

1 of 17,300