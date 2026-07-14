“ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ”… ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାବୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ କଲେ ମୃତ କେତନଙ୍କ ମା’
ମୋଦିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମେଲ୍ କଲେ ମୃତ କେତନଙ୍କ ମା'।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୋନାୱାଲା ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହାଗଡ ଦୁର୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମାଆ ରାଖି ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଇମେଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଇମେଲରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରାଖୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ, ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଇମେଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ତାଙ୍କ ରୁମ, ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ, କେତନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁର ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ରାଖୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମ ପରିବାର କେବଳ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପିଢ଼ିକୁ ହରାଇଛି।”
‘ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁ, ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ’:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ସହାନୁଭୂତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେତନ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ।
ଖାଲି ଫାଇଲରେ କେସ୍ ସୀମିତ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ:
ଇମେଲରେ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ଫାଇଲ୍ ଭାବରେ ନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତନ କାହାର ପୁଅ, ନାତି ଏବଂ ଭାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ରାତିରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିପାରିବେ, “ପୁଅ, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛ।”
ରାଖୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ନହୁଏ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମାଆର ସ୍ୱର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ।