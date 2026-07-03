କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ମୋଡ଼: ମୋବାଇଲ୍ରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସିୟା! ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ପୋଲିସ
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ମୋଡ଼: ମୋବାଇଲ୍ରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସିୟା!
Ketan Agarwal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ‘କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ’ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ମୃତ କେତନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ।
ସେପଟେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ନିଜର ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି । ପୁଣେର ଲୋନାଭାଲା ପୋଲିସ ଏହି ଜଟିଳ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏବଂ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି । ପୋଲିସକୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ, ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିୟା, କେତନ ଏବଂ ଚେତନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ।
କେତନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସିୟା?
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାଗ ମିଳିଛି ଯେ, କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସିୟାର ହାତ ରହିଛି ।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପାହାଡ଼ରୁ କେତନଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିୟା ପାଖରେ ଥିଲା । ପରେ ସେ ଚତୁରତାର ସହ ଏହି ଫୋନ୍କୁ କେତନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏବେ ଡାଟା ରିକଭରୀ ପାଇଁ ଫୋନ୍କୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍କୁ ପଠାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ହେବ ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ
କେତନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିଖୁଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଏବଂ ଚେତନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବା ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଦାଲତରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ହୁଡି ଏବଂ ହେଡ୍ଫୋନ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରି-କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଛି ।
ସିୟା ଗୋୟଲ୍ର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ଲିଖିତ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହମତି ବିନା ପଲିଗ୍ରାଫ୍ କିମ୍ବା ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସିୟାର ଓକିଲ ବିପୁଲ ଦୂସିଙ୍ଗ୍ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା କଥାକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସିୟା ଏବଂ କେତନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜୟପୁରର ଏକ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ସିୟା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ସହ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ଟ୍ରେକିଂ ବାହାନାରେ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ଖାଇ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କେତନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।