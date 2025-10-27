Ketu Transit: 2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ କେତୁ; 4 ରାଶିଙ୍କର ହଠାତ୍ ଧନ-ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ, ରାତାରାତି ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ

2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ କେତୁ । ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବେ ଏହି 4 ରାଶି ।

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ କେତୁ ୧୮ ମଇ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, କେତୁ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କେତୁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ୧୧ ମାସରେ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅପାର ଲାଭ ଆଣିବ। କେତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନୀ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ କାହାର ଜୀବନ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ବୃଷ ରାଶି

୨୦୨୬ ମସିହାରେ, କେତୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାରିଅର ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ।

ମିଥୁନ ରାଶି

୨୦୨୬ ମସିହାରେ କେତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ।

ବିଛା ରାଶି

୨୦୨୬ ମସିହାରେ, କେତୁ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଆଣିବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମୀନ ରାଶି

ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ରେ, କେତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି, ଶନିଙ୍କ ସାଡେ ସତୀ ହେତୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

