T-20 ବିଶ୍ବକପରୁ ବିଦା ହେବ ଭାରତ! ଇଂଲଣ୍ଡ-ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କିୱିମାନେ ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ।
ଏବେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବିଜୟୀ ହେବ, ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ତଥାପି, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।
କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି
ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬୮ ରନର ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
କେଭିନ୍ ପିଟରସେନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର୍
୪୫ ବର୍ଷୀୟ କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ୍ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପିଟରସେନ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅରରେ ୧୦୪ ଟେଷ୍ଟ, ୧୩୬ ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩୭ ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ୮୧୮୧ ରନ, ଦିନିକିଆରେ ୪୪୪୦ ରନ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୧୧୭୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। କେଭିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ୨୩ ଶତକ ଏବଂ ୩୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦିନିକିଆରେ ୯ ଶତକ ଏବଂ ୨୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୭ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।