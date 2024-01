କ୍ରିକେଟରେ ଆସିବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ, ୧୦୦ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛକା ମାରିଲେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ୬ ନୁହେଁ ମିଳିବ ଏତିିକି ରନ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ୍ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ ପୁଣି ଥରେ ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୧୦୦ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଛକା ମାରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୬ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୧୦୦ମିଟର ଦୂରତାର ଛକା ମାରୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୧୦ ରନ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଏବେ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ ଏହି ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନକୁ ଏପରି ଛକା ଲାଗି ୧୨ ରନ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ ।

2 years I mentioned on commentary that I think a batter should get a 12 if he hits a six over 100m.

That rule is on its way………………

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) January 20, 2024