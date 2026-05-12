ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’! ଘର ବାହାରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲଗାଇଲେ ସାପ ବଦଳାଇବେ ରାସ୍ତା
ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବେନି ସାପ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ସାପମାନଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାପମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଉପାୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ବର୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘରେ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ସାପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ସାପଙ୍କୁ ରୋକିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ।
ଘରୁ ସାପକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ “ଆସ୍ତିକ ମୁନି”ଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ମୁନି ଆସ୍ତିକ ହିଁ ସାପମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାପମାନଙ୍କୁ “ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ” ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। “ମୁନାରାଜମ୍ ଆସ୍ତିକମ୍ ନମଃ। ସର୍ପାପସର୍ପ ଭଦ୍ରଂ ତେ ଗଚ୍ଛ ସର୍ପ ମହାବିଷ । ଜନ୍ମେଜୟସ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନ୍ତେ ଆସ୍ତିକବଚନଂ ସ୍ମର…. । ଏହାର ଅର୍ଥ: ହେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ, ଆସ୍ତିକ ଋଷିଙ୍କ କଥା ମନେରଖ ଏବଂ ଫେରିଯାଅ।
ସାପ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନାଗ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଓମ୍ ନବକୁଲାୟ ବିଦ୍ମହେ ବିଷଦନ୍ତୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସର୍ପ: ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତ (ଆଭା) ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଗରୁଡ ହେଉଛନ୍ତି ସାପ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହାନ । ଗରୁଡ ନାମରେ ସାପମାନେ କମ୍ପନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍: ଓମ୍ କ୍ଷିପା ସ୍ବାହା ଓମ୍ ପାରିଜାୟ ବୀଜ୍ଞହେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାୟ ୟଧିମୟୀ ତତ୍ରୋ ଗରୁଡଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ |
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ସାପ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସାପକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନାକରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେ।
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫ୍ରେମରେ ଗେରୁଆ କିମ୍ବା କୋଇଲା ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ: ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସ୍ତିକ ମୁନି, ସାପ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ଏକ ସଙ୍ଗମ ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି।
ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।