ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କି ବାସି ରୁଟି? ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏହି ସବୁ ରୋଗ…
Stale Roti: ଭାରତୀୟ ଭୋଜନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି । ସାଧାରଣତଃ ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ସମସ୍ତେ ରୁଟି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଅଧିକ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ବଳକା ରହିଯାଏ । ସକାଳୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ନଚେତ୍ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି । ହେଲେ ବାସି ରୁଟିରେ ଏମିତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ବାସି ରୁଟି ତାଜା ରୁଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ, ଫାଇବର, ଆଇରନ, କ୍ୟାଲେସିୟମ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଛି ।
ଏହାକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ଖାଇପାରିବେ । ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ରଖିବା ସହ ବ୍ଲଡପ୍ରେସର ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
ବାସି ରୁଟି ଖାଇବାର ଫାଇଦା:
ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରଖେ: ବାସି ରୁଟିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ କରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ରହିଛି, ଏହା ପେଟରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ବଦହଜମୀ ଓ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ବାସି ରୁଟି ତାଜା ରୁଟି ତୁଳନାରେ ପେଟ ପାଇଁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ ।
ବ୍ଲଡପ୍ରେସର: ହାଇ ବ୍ଲଡପ୍ରେସର ରୋଗୀ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ । ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ସହ ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏକ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ।
ଡାଇବେଟିସ୍: ବାସି ରୁଟିରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଜଳଖିଆ ଅଟେ ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ବାସି ରୁଟିରେ ତାଜା ରୁଟି ତୁଳନାରେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଡାଏଟାରୀ ଫାଇବର ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ଲାଗେନି । ଫଳରେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ।
ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଏ: ବାସି ରୁଟିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜଭୁତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ।
ଆଇରନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ: ବାସି ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରେ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲେସିୟମ ଥିବାରୁ ହାଡ ଓ ଦାନ୍ତ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ବାସି ରୁଟି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।