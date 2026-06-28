ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର: ଦିଲ୍ଲୀ-ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କରିପାରନ୍ତି ବଡ ଆକ୍ରମଣ !
ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇମେଲ୍ ପରେ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା (ଆଲର୍ଟ) ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେତେକ ମନ୍ଦିର, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ‘ହାଇ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇମେଲ୍ ପରେ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଇମେଲ୍ରେ କେତେକ ମନ୍ଦିର, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧମକକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲର୍ଟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ସହିତ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗହଳିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଂଚଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇମେଲ୍ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ପଠାଇଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ’ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏଟିଏସ୍ (ATS) ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି। ଗିରଫ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ବବିତା ଧାକଡ ଓରଫ୍ ଖଦିଜା। ସେ ଜୟପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ସଂଗଠନର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା।
ଏହାଛଡ଼ା, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମୁଫ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ଫୋନରେ ହିଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏଟିଏସ୍ (ATS) ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୋଧୀ ଆଇନ (UAPA) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଅନୁସାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଏସ୍ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।