Khalistani threat: କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ, ଠିକଣା ଦେଲେ 10 ହଜାର ଡଲାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା

କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ । ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ । ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ।

ତେବେ ଠିକଣା ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ । ଦିନେଶଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଲେ 10 ହଜାର ଡଲାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାମିୁତାବକ, କାନାଡାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ SFJ ଧମକ ଦେଇଛି । ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଧମକ ଆସିଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

