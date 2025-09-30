Khalistani threat: କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ, ଠିକଣା ଦେଲେ 10 ହଜାର ଡଲାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ । ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:
ତେବେ ଠିକଣା ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ । ଦିନେଶଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଲେ 10 ହଜାର ଡଲାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାମିୁତାବକ, କାନାଡାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ SFJ ଧମକ ଦେଇଛି । ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଧମକ ଆସିଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।