(Video) ‘ଶିଖ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ..’, କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଶୁଣାଇଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେହି ସମୟ କଥା ମନେପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଶିଖ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିପରି କେ.ପି.ଏସ ଗିଲଙ୍କ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ କ୍ରୁରତା ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ସାଧାରଣ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

ମୋହାଲୀର ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ବିଜନେସରେ କେପିଏସ ଗିଲଙ୍କୁ ମନେପକାଇ ଅୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଘରେ ପଶିଯାଉଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସଜ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ । ଏହି କଥା ସାରା ପଞ୍ଜାବରେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ଲୋକମାନେ ଖାଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଆହୁରି ଅନୈତିକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଜାରକୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିଯାଇଥିଲା । କ୍ୟାପଟେନ ଗିଲ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ପଢିପାରୁଥିଲେ । ସେ ଏହା ଉପରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପରାଜୟ କରାଗଲା ।

