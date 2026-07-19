ଆମେରିକା ‘ମହା-ଶୈତାନ’ର ଦେଶ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ‘ବେକାର’ ଦର୍ଶାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଖାମେନେଇ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ‘ବେକାର’ ଦର୍ଶାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଖାମେନେଇ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ମୁଜତବା ଖାମେନେଇ ଶନିବାର ଆମେରିକା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ‘ମହା ଶୈତାନ’ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୪-ସୂତ୍ରୀୟ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିବା ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ‘ବେକାର ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ’ । ଖାମେନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଇରାନ ଏବଂ ତାର ‘ରେସିଷ୍ଟନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ’ ଆମେରିକାକୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯାହାକୁ ସେ କେବେବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକାର ପ୍ରତାରଣା: ଇରାନବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଖାମେନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ୱାଶିଂଟନର ବେଇମାନି, ଅଯୌକ୍ତିକତା, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ପୁଣିଥରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ।
ଜବରଦସ୍ତି କରିବା, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଲାଇବା ଏବଂ କ୍ରୂରତା ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ବିଚାରଧାରାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରି ଆମେରିକା ତାର ଅପରାଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖିଲାପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଆମେରିକାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ: ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଇରାନ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ଓ ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଇରାନର ମହାନ ଜନତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମେରିକାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ: ଖାମେନେଇ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ୍ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଚତୁର ଓ ଅପରାଧୀ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମାସରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି MoU ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ସାମରିକ ଓ ନାଗରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣିଥରେ ସଂଘର୍ଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ।