ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେଲେ ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା: ଏବେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେବ ପୁଅ: ହେବ ବୋବାଲ୍

ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେଲେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେବ ପୁଅ

ତେହେରାନ: ଇରାନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଇରାନକୁ ଜଣେ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମିଳିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, “ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସେମ୍ବଲି ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ବାଛିଛି।”

ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋଜତବାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇରାନ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ର ଚାପରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ବିବାଦୀୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି।

ମୋଜତାବା ଖାମେନି କିଏ?

ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଇରାନର ଦିବଂଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ। ମୋଜତାବା 56 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଜଣେ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେ କେବେବି ନିର୍ବାଚିତ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିନାହାଁନ୍ତି।

ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋଜତାବା ସର୍ବଦା ଶାସନ ଭିତରେ ପରଦା ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ମୋଜତାବା ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା, କହିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ କେବେବି ନିର୍ବାଚିତ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ।

ଖାମେନି ନିଜେ ଏହା ଚାହୁଁ ନଥିଲେ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଖାମେନି ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଇରାନର ସିଆ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଅକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥିବାରୁ ଏହି ଚୟନକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଉଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇରାନର ଆନ୍ତର୍ନିକ ରାଜନୀତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ତେହରାନ ଉପରେ ରହିଛି।

