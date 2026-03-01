କିଏ ହେବ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା? ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ପରେ କେତେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପରେ, ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ଇରାନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଯେ ଇରାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ‘ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ’ର ବୈଠକ ଡକାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ: ଅଲି ଖାମେନି ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି, ନିବେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ-ସଂଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେତାଦ (ଇମାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ) ଭଳି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ୯୫ ବିଲିୟନରୁ ୨୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, BBN ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରେ।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆୟତୋଲ୍ଲା ସୟଦ ଅଲି ହୁସେନି ଖାମେନି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଏକ ଆଜରବୈଜାନି ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ଜାତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
BBN ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୮୯ ମସିହାରୁ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ, ପରମାଣୁ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତିର ପରିଣାମକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ।
କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ: ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ (CFR) ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲିରେଜା ଆରାଫି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ର ସଦସ୍ୟ। ହୋଜ୍ଜାତ-ଉଲ୍-ଇସଲାମ୍ ମୋହସେନ୍ କୋମି ଖାମେନିଙ୍କ ନିକଟତମ ସହାୟକ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ମୋହସେନ୍ ଆରାକି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଦସ୍ୟ। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଘୋଲାମ୍ ହୋସେନ୍ ମୋହସେନି ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ହାସେମ୍ ହୋସେନି ବୁଶେହରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି।