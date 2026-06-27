ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ସୁରକ୍ଷା, ଜୁନ୍ ୩୦ ଯାଏଁ ଗିରଫ ହେବେନି

ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ 'ଖାନ୍ ସାର୍'ଙ୍କ ପାଟନା ସ୍ଥିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ପାଟନା: ପାଟନାର ଏକ କୋର୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଫୈସଲ ଖାନ୍ (ଯିଏ କି ‘ଖାନ୍ ସାର୍’ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ) ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ (ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ) ମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (FIR) ରେ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଗତ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ‘କେସ୍ ଡାଏରୀ’ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମୌଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଯୁକ୍ତି ସୁଣାଣି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ହିଁ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।”

ଓକିଲ ମୌଆର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଖାନ୍ ସାର୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।”

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ବିମାନରେ ଆଇନ୍‌ଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଥାନାରେ ମାମଲା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ! ଉଦ୍ଧବ…

1 of 29,832