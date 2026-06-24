ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ: ସିଲ୍ ହେଲା ‘ଖାନ୍ ସାର୍’ଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର!
ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍’କୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ‘ଖାନ୍ ସାର୍’ଙ୍କ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍’ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Fire NOC) ନଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ସହରର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (PDA) ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାପରେ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିମ୍ବା ପୁଣିଥରେ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା (FIR) ରୁଜୁ କରାଯିବ ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।
ଖବର ମିଳିଛି ଯେ, ଖାନ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍’ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରମାନେ ସବୁ ସହରର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଠିକ୍ ପରଦିନ ହିଁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏହି ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।