ଖାର୍ଗ କବଜା କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ; କହିଲେ ଇରାନର ତେଲ କବଜା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କାମ…
US-Iran War: ଆମେରିକା କେବେ ଖାର୍ଗକୁ କବଜା କରିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ୩୧ତମ ଦିନ। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ୍ସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା “ଇରାନଠାରୁ ତେଲ ନେଇପାରିବ” ଏବଂ “ରଣନୈତିକ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।” ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଇରାନର ତେଲ ଜବତ କରିବା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାନୁଆରୀରେ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର (୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ), ଏସିଆରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୧୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର।
ଟ୍ରମ୍ପ କଣ କହିଥିଲେ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ କାମ ହେଉଛି ଇରାନର ତେଲ କବଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର କିଛି ‘ମୂର୍ଖ ଲୋକ’ କୁହନ୍ତି, ‘ତୁମେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛ?’ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ତେଲ ସହିତ, ଯୋଜନାରେ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ କବଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।
ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଦଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି:“ଆମେ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦଖଲ କରିପାରୁ, ନ କରିପାରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି,” ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।”
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ବୃଦ୍ଧି: ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁତୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟାଗନ ସ୍ଥଳ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରାୟ ୩୫ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ ମାରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ୨,୨୦୦ ମାରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୮୨ତମ ଏୟାରବର୍ନ ଡିଭିଜନର ହଜାର ହଜାର ସୈନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।