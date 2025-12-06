କାହିଁକି ଖରମାସକୁ କୁହାଯାଏ ଅଶୁଭ, ହୁଏନି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ଵାସ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖର ମାସ । ଯାହା ଆସନ୍ତା ୧୪ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଖରମାସ ଶେଷ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବା ନିଷେଧ ।
ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା,ଭୂମି ପୂଜନ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଗତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଖରମାସ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ।
ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଖରମାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଖରମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଘଟିଥାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ପରି ଶୁଭ କାମ ଖରମାସରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ମାସରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ ଆଣି ନଥାଏ । ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧର୍ମ, ଜପ ଏବଂ ଅନୁତାପ ଭଳି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଖରମାସ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ମାସରେ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।
ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ, ଗାଈ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଖରମାସ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାସ । ଏହି ମାସରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାତଟି ଘୋଡାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେ କେବେ ଅଟକି ନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି ସେ ଅଟକି ଯିବେ ତେବେ ଜଗତ ଅଟକିଯିବ।
ତାଙ୍କ ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଅଭାବରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଥରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ନେଇଗଲେ।
ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ଯେ ରଥ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନର୍ଥ ଘଟିଯିବ । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବସତଃ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ୨ଟି ଗଧ ପାଇ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ । ତା’ପରେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ଗଧମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାଇଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଥର ଗତି ଧୀର ହୋଇଗଲା ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତା’ପରେ, ଗୋଟିଏ ମାସର ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକୁ ରଥରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କଲେ। ଏହିପରି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଖରମାସକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।