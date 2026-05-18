ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖରମାସ; ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ୍ରେ ବି ଏଭଳି କରନ୍ତୁନି, ଘଟିବ ଅଶୁଭ ମିଳିବ କୁପରିଣାମ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି, ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ମଳମାସ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ।ମଳମାସକୁ ଅଧିକ ମାସ କିମ୍ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଳମାସ ଗତକାଲି, ୧୭ ମଇ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମଳମାସ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡନ (ମଥା ମୁଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବ), ଗୃହ ପ୍ରବେଶ (ଗୃହ ପ୍ରବେଶ) ଓ ବିବାହ ଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ।
ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଦାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଳମାସକୁ ଅଧିକ ମାସ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ବର୍ଷ ୧୨ ମାସ ବଦଳରେ ୧୩ ମାସ ହେବ।
ମଳମାସ ସମୟରେ ଆପଣ କ’ଣ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ: ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ମଦ୍ୟପାନ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରାଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଅଶୁଭ। ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ଖାଇବା (ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ପରିହାର କରନ୍ତି) ନିଷେଧ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାମସିକ ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରିହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏହା ବଦଳରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ବାହାରୁ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଦିନକୁ କେବଳ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। କିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଡାଲି ଓ ଶସ୍ୟ ପରିହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି।
ମଳ ମାସରେ ଆପଣ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ: ଅତିରିକ୍ତ ମାସରେ, ବା ମଳ ମାସରେ, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସିଜିନାଲ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, କଞ୍ଚା, ଧନିଆ, ଲଙ୍କା, ସିଧା ଲୁଣ, ଜିରା, ଗହମ, ଯବ, ଚଣା, ମୁଗ, ତିଲ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଳଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁଳସୀ ଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଦାନ, ଗୋ ସେବା, ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ କରାଯିବ ଉଚିତ ।
ଖରମାସରେ କଣ କରିବେ: ଖରମାସ ସମୟରେ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ, ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଖରମାସ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ (ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଇତ୍ୟାଦି) ରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।