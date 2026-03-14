ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖରମାସ; ଭୁଲ୍ରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ କାମ, ନଚେତ ମିଳିବ କୁପରିଣାମ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି, ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଖରମାସ ହୁଏ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ପ୍ରଥମ ଖରମାସ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ କରିବା ଏବଂ କ’ଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଖରମାସରେ କଣ କରିବେ: ଖରମାସ ସମୟରେ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ, ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଖରମାସ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ (ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଇତ୍ୟାଦି) ରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଖରମାସରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଖରମାସ ସମୟରେ କିଛି କାମ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିବାହ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ତିଲକ କିମ୍ବା ରୋକା ଭଳି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଖରମାସ ସମୟରେ ନୂତନ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭିତ୍ତି ପୂଜା କିମ୍ବା ଭୂମି ପୂଜନ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂତନ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବ, କାନ ଫୁଟା କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ସୂତା ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାୟକ।
