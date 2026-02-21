ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖରମାସ, କାହିଁକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଛି କେତେ ଶୁଭ ସମୟ
ଖରମାସରେ କାହିଁକି କରାଯାଏନି ବାହାଘର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଖରମାସକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଖରମାସ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଖରମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ହୁଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଖରମାସ ସମୟରେ ଘରକରଣା, ମୁଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିବାହ ଭଳି ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି, ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଶୁଭ ଘଟଣା ବିଶେଷକରି ବିବାହ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖରମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ତାରିଖ ଉପଲବ୍ଧ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଖରମାସ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରାତି ୧:୦୮ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ଦିନ ସୌର ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ।
ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଖରମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଖରମାସ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୯:୩୮ ସମୟରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଯାହା ଖରମାସରେ ଶେଷ ହେବ।
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ:
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ – ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ – ମଙ୍ଗଳବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ – ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ – ଶନିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ – ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ – ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ – ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ – ଗୁରୁବାର।
ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗୋଧୂଳି ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶୁଭ କରଣ: କିସ୍ତୁଘ୍ନା, ବାଭ, ବଲଭ, କୌଲଭ, ତୈତିଲ୍, କର, ବାଣିଜ୍ୟ।
ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ: ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ପଞ୍ଚମୀ, ସପ୍ତମୀ, ଏକାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ।
ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନଗୁଡ଼ିକ: ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିବାହ ପ୍ରାତଃକାଳରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା।