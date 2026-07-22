ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା
ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିବାର ଓ ଖିମଜୀ ଜୁଏଲର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ମିତେଶ ଖିମଜୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖିମଜୀ ଜୁଏଲର୍ସ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ନିଜର ସିଏସଆର ଶାଖା ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଅନେକ ସେବାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କରିଛି।
ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିବାର ଓ ଖିମଜୀ ଜୁଏଲର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ମିତେଶ ଖିମଜୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଉତମସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
ସେବାର ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖି ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାହା ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୂର୍ବରୁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ୩୦,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ମାଗଣା ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଇ-ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଯାହା ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖିମଜୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଖିମଜୀ ଜୁଏଲର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ମିତେଶ ଖିମଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ। ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଣା, ପରମ୍ପରା ଓ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ସମାଜକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛୁ।”
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱସାରାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିଛି। ଏକତା, ଭକ୍ତି ଓ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବନାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନିରୂପଣ କରିଛି ତାହା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମର୍ପିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ରେ ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଏହାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଣାମୟ ସେବାର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଜାରି ରଖିଛି।