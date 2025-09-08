ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ବଲିଉଡର ହଟ୍ ନାୟିକା କିଆରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ହୁଏ ଝଗଡ଼ା

ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ବଲିଉଡର ହଟ୍ ନାୟିକା କିଆରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ହୁଏ ଝଗଡ଼ା
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋଶନରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା । ଗାଧୁଆକୁ ନେଇ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି ।
ମୁମ୍ବାଇ: ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାୱାର କପଲ୍। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଅଫସ୍କ୍ରିନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 2023 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ କିୟାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତି।
ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଶୋ’ରେ ସେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସହିତ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏବଂ କିୟାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। କପିଲ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଏବଂ କିୟାରାଙ୍କ ବିବାହକୁ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଝଗଡ଼ା କର?
ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଥିଲେ କୀୱାରଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗିଜରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ । ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଗରମରେ ମଧ୍ୟ କିଆରା ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।
କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ କିଆରା 7 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜୈସଲମେରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅଛି। କିଆରା 15 ଜୁଲାଇରେ ମା’ ହୋଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାହ୍ନବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି।
କିଆରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ୱାର 2 ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କିଆରା ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କିଆରା ବିକିନି ଅବତାର ଦେଖାଇଥିଲେ।