ମଦର୍ସ ଡ଼େ’ରେ ମନର କଥା କହିଲେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ

ମଦର୍ସ ଡ଼େ’ରେ ମନର କଥା କହିଲେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ
ମୁମ୍ବାଇ: ହସକୁରୀ ବଲିଉଡ ବ୍ୟୁଟି ହେଉଛନ୍ତି କିୟାରା ଆଡଭାନୀ। ସବୁବେଳେ ମୁଚୁକି ହସୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କିୟାରା ମା’ ହେବା ପରେ ମଦର୍ସ ଡେ’ରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଡେଲିଭରି ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲି। ବହୁତ ଇମୋଶନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲି।
୨୦୨୩ ରେ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଅତିଥି ଆସିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଦର୍ସ ଡେ’ରେ କିୟାରାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ(ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ) ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିୟାରା ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ମା’ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲା ଅନୁଭବ ହେଉଛିି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନଥିଲା।
କିୟାରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମା’ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଇମୋଶନ୍ସ ଉଭୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏହି ସମୟକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେହି ସମୟରେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ।
କିୟାରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦୌର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମା’ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ବଠାରୁ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଫୋକସ କେବଳ କାମ ଓ ସୁଟିଂରେ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ରହୁଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିଲା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।