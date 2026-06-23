ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର

୧୧ ବର୍ଷର ନାବାଳିକ ଫୁଟ୍‌ପାଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୧ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର। ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ, ୧୧ ବର୍ଷର ନାବାଳିକ ଫୁଟ୍‌ପାଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।  ସେମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଶହ ଶହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ସିସିଟିଭି କ୍ଲିପ୍ସ ଆଧାରରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି…

ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ! ପୁଟିନଙ୍କ…

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଫୁଟପାଥରୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ନେଇଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ  ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲା। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।

ଶେଷରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତା’ର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି…

ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ! ପୁଟିନଙ୍କ…

ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ…

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

1 of 17,868