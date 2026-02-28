ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଛି କି ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ, ହୋଇପାରେ କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ, ଏବେଠୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ

By Jyotirmayee Das

Kidney Cancer: ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭେଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୃକକ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ବାହାର କରେ । ଯାହା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ଖରାପ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ବୃକକ୍ କର୍କଟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରୋଗ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ପାଞ୍ଚଟି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବିପଦଜନକ ଲକ୍ଷଣ କହିବୁ ଯାହା ଏହି ରୋଗର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିନା ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃକକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏହା ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେବା ଏକ ଗୁରୁତର ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ବିନା କାରଣରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ

ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ବିନା ହଠାତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସତର୍କୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବୃକକ୍ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରେ, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଓଜନରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ନିରନ୍ତର ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା

ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ରକ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶରୀର ସତେଜ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିବା

କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଡ୍‌ନୀ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଗମ୍ଭୀର ବିପଦକୁ ରୋକିପାରିବ।

