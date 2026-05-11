ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କିଡନୀ! କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଗୋଟିଏ କିଡନୀର ଗାଁ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କାଭ୍ରେପ୍ଲାଞ୍ଚୋକ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋକସେ ଗାଁକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଡ୍ନୀ ଭ୍ୟାଲି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଡ୍ନୀ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଙ୍ଗ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର କିଡନୀ ମାତ୍ର ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ନେପାଳୀ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଙ୍ଗ ଚାଲାଣକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରେ ଏମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି।
ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବିବ୍ରତକର ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ କିଡନୀ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲେ ଯେ କେଶ କିମ୍ବା ନଖ ପରି କିଡନୀ ଆପେଆପେ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକେ କିଡନୀ ବିକ୍ରୟ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସବୁକିଛି ହରାଇବା ପରେ, ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଥିଲେ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ: କିଡନୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୁର୍ବଳତା, ଚିକିତ୍ସା ଜଟିଳତା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ମାନସିକ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।