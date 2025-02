KIIT University Girl’s Death: ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କଲେ ଏପରି ଅନୁରୋଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: KIIT ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ‘ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ’ ନେଇ ବିଦା କରିଦେଇଥିବା ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।

“କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (KIIT) କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। KIIT ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି,” KIIT ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

APPEAL!

There was an unfortunate incident which took place late in the evening yesterday on the KIIT campus. Immediately after the incident, police investigated the matter and apprehended the culprit.

The KIIT administration has taken all-out efforts to restore normalcy in the… pic.twitter.com/0o3vFs2TWi

— KIIT – Kalinga Institute of Industrial Technology (@KIITUniversity) February 17, 2025