କପିଲଙ୍କ ଶୋ’କୁ କିକୁ କଲେ ବାଏ ବାଏ, ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ… ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

କପିଲଙ୍କ ଶୋ’କୁ କିକୁ କଲେ ବାଏ ବାଏ, ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ… ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ଭିଡିଓ ପରେ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
ମୁମ୍ବାଇ: କପିଲଙ୍କ ଶୋ’ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିକୁ ସାରଦା। ଝିଅ ବେଶରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସଉଥିବା କିକୁ ସାରଦା କପିଲଙ୍କ ଶୋକୁ କଲେ ବାଏ ବାଏ। କୃ୍ଷ୍ଣା ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ପାଇଁ ଶୋ’ ଛାଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା।
କିକୁ ଶାରଦା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ‘ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ’ରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଲୋକପ୍ରିୟ ପାପାରାଜୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଭୟାନି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିକୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୋକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିକୁ ଶାରଦା ଏକ ନୂତନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମାଜନ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲେୟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ହୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ କିକୁ ‘ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶର୍ମା ଶୋ’ ଛାଡିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କିକୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ ଛାଡିବା ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା କୃଷ୍ଣ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ସେଟରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି।
କିକୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କିକୁ ଶାରଦା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପ୍ରସାରିତ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଡି ଶୋ, ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ’ର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କମେଡି ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣେ।
ପୂର୍ବରୁ କିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ ପାଇଁ ମହିଳା ଭାବରେ ସଜାଇବାରେ ତାଙ୍କର କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କେବେ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମେଡି ଶୋ’ ଦିନଠାରୁ ଏହା କରିଆସୁଛି।
ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ କାମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରିବି।”