ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିମାନ, ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବ ‘କାଲି’!
ଡିଆରଡିଓ ଅଧୀନରେ ଭାବା ଆଟୋମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର (ବିଏଆର୍ସି) ଦ୍ୱାରା ‘କାଲି’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ ବା ବାଂଲାଦେଶ ବା ଚୀନ। ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ‘କାଲି’। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିମାନ, ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ତେବେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ‘କାଲି’ କଣ? ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି କାମ କରେ? ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ‘କାଲି’ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଡିଜାଇନ କେବେ ହେଲା?
୧୯୮୫ ମସିହାରେ ଡିଆରଡିଓ ଅଧୀନରେ ଭାବା ଆଟୋମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର (ବିଏଆର୍ସି) ଦ୍ୱାରା ‘କାଲି’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ‘କାଲି’ର ଫୂଲଫର୍ମ ହେଉଛି(Kilo Ampere Linear Injector)। ଡା. ପି.କେ. ଆୟେଙ୍ଗାର ଓ ଡା. ଆର. ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୧୯୮୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ‘କାଲି’-୮୦ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘କାଲି’-୨୦୦, ‘କାଲି’ -୧୦୦୦, ‘କାଲି’ -୫୦୦୦ ଓ ସବୁଠୁ ନୂଆ ‘କାଲି’ -୧୦୦୦୦ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ‘କାଲି’-୫୦୦୦ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘କାଲି’ର ଅପଗ୍ରେଡ ଚାଲିଛି।
‘କାଲି’ର କାମ କଣ? ଏହା କଣ ବନ୍ଧୁକ ନା ମିସାଇଲ?
‘କାଲି’ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁକ ବା ମିସାଇଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର।
ମିସାଇଲ ଓ ବିମାନ ମାରିଥାଏ: ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ମିସାଇଲ ଓ ବିମାନ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି କାଳି ଛାଡ଼ିଥାଏ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିମ। ଏହି ବିମ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ସ୍ତଳରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମିସାଇଲ, ଡ୍ରୋନ, ବିମାନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସର୍କିଟକୁ ଜାଳିଦିଏ। ଯାହାଫଳରେ ମିସାଇଲ ଆକାଶରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଉପଗ୍ରହ ଅକାମି କରିଥାଏ: ‘କାଲି’-୧୦୦୦୦ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଉଛି ମହାକାଶରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଗ୍ରହର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ।
‘କାଲି’ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ପଲ୍ସ(ଇଏମ୍ପି): ‘କାଲି’ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏମ୍ପି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଡାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାୱାର ଗ୍ରିଡ ଠପ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
କେମିତି କାମ କରିଥାଏ?
‘କାଲି’ରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଲେରେଟର ଅଛି, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଲୋକର ଗତି ପାଖାପାଖି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିମ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ଗିଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ବା ଏକ୍ସ-ରେ ରୂପରେ ବାହାରେ।
ଗୋପନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ: ‘କାଲି’ ବିଷୟରେ ସରକାର ବହୁତ କମ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେବି ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇନି : ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ‘କାଲି’କୁ ଅଫିସିଆଲି ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି। ବିଏଆରସି ଓ ଡିଆରଡିଓ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ‘କାଲି’ ଭାରତର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ‘କାଲି’-୫୦୦୦ ୨୦୨୮ରୁ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳ ଭିତ୍ତିକ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ‘କାଲି’ -୧୦୦୦୦ ଏକ ସ୍ପେସ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଗ୍ରହକୁ ମାରିବ।
‘କାଲି’କୁ ନେଇ ଗୁଜବ
‘କାଲି’ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବା ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ‘କାଲି’ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତେଣୁ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏନେଇ ଡିଆରଡିଓ ବା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୧୯ ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ମିରାଜ-୨୦୦୦ ବିମାନ ଓ ସ୍ପେସ୍-୨୦୦୦ ବମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। କାଲି ନୂହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।