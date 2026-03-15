କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍? ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ମାନନ୍ତି…

କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଅଜଣା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରାଯାଏ? କିମ୍ବା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି?

୨୦୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିତା (କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁହେଁ।

କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନଙ୍କ ସଠିକ୍ ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଏହାକୁ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନଙ୍କୁ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ସାମ୍ୟବାଦ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି।

ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ ଅଛି। ତଥାପି, ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍।

ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଚୋଣ୍ଡୋଇଜିମ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଏକ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନକୁ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ-ସୁକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଜାପାନର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଉପରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 25,596