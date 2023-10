ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ: ପ୍ୟାରିସ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ କିଶୋର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଦିବସ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦଶମ ଦିନରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ୯ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୭୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୧୬ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୨୮ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି ।

ତେବେ ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କର ପଦକ ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିଛି । କିଶୋର ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋର ୩ୟ ଥ୍ରୋରେ ୮୬.୭୭ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ କିଶୋର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଶୋର ପଦକ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଶୋର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ୟାରିସ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିଶୋର । ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ୮୫.୫୦ ମାର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଶୋର ନିଜର ତୃତୀୟ ଥ୍ରୋରେ ୮୬.୭୭ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥ୍ରୋରେ ସେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ୮୭.୫୪ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୀରଜ ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶ ଏହି ବିଜୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ।

Ladies & Gentlemen: With that throw of 86.77m, Kishore Jena has qualified for Paris Olympics (85.50 mark).

Neeraj has already qualified earlier. #AGwithIAS | #IndiaAtAsianGames #AsianGames2022 https://t.co/WAhe5XpKim

