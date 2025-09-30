(Video) ଗରବା ନାଚ ବେଳେ KISS… ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମଜା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା…

(Video) ଗରବା ନାଚ ବେଳେ KISS… ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମଜା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା…
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରତୀକ ପଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଗାନ୍ଧିନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ବଡୋଦରାରେ ଗରବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା କପଲଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଉଭୟେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଗରିକତା ରହିଛି।
ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାମଲା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିଲା।
ଏହାପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟେ ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦମ୍ପତି ଅଟଲାଦରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଲିଖିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।
କ୍ଷମା ମାଗିଲେ
“ଆମେ ଭୁଲ୍ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗରବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପରି ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ଏନଆରଆଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହକୁ ୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଗରିକତା ରହିଛି।
Garba ek pavitra parampara hai 🙏
Lekin kuch couples ise badnaam kar rahe hain – dance floor par kiss, galat poses aur public mein ashobhniya harkatein 😡@GujaratPolice कृपया ऐसे मामलों पर ध्यान दें।
Garba khelne आएं, अश्लील हरकतें करने नहीं। pic.twitter.com/9o2m8d7Ar7
— Nisha Bharti (@Smiley_Nisha0) September 27, 2025