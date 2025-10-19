ଆଇସ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଜମୁଛି କି ବରଫ? କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଜମିବନି Ice
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ ଜମା ହୁଏ । ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଇସ ଚ୍ୟାମ୍ୱର ଅଧା ଜାଗା ମାଡି ବସେ । କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ରଖିହୁଏ ନାହିଁ .. ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଆପଣ ସହ ବି ଏପରି କିଛି ହେଉଛି କି…
ଏହି ସମସ୍ୟା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥାଏ। ଆପଣ ଫ୍ରିଜରକୁ ଯେତେଥର ସଫା କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଫ୍ରିଜରେ ପର୍ବତ ଭଳି ଆଇସ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡୋର କିମ୍ୱା ଆଇସ ଚ୍ୟାମ୍ୱରର ଡୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କବାଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ … ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ … ତେବେ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍।
ଯଦିଓ ବାଷ୍ପୀକରଣ କଏଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବରଫ ଫ୍ରିଜରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କୋଏଲ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ ଜମା ହେବାର ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଜଳ ଫିଲ୍ଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତା’ପରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବରଫରେ ଫସିଯାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।
ଫ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ । ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ମାସରେ ଦୁଇଥର ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସଫା କରିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।