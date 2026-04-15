ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳତା କିମ୍ୱା ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ୱାର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଛି KKR!
ଏହି ଜଣେ KKR ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ KKR ଏବଂ CSK ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ CSK ପାଖରୁ ହାରିବା ପରେ KKRର ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ।
ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ବୋଲିଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବିଭାଗକୁ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ପରାଜୟ ପାଇଁ କେବଳ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି; ହେଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ ନାୟାର କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ KKRର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି?
ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ କୋଚିଂ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି:
ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି KKRର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ନେଉଛୁ। ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ରହିଛି, ଏକ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରହିଛି।
ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଅଭିଷେକ ନାୟାର ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଅଧିକ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଟାଣିଛି।
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୪ଟିରେ ପରାଜିତ:
ଆପଣ IPL ୨୦୨୬ରେ KKR ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରିଛନ୍ତି। KKR ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି।
WPL ୨୦୨୬ରେ ୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ ଟି ହାରିଛି:
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ କେବଳ IPL ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୬ WPL ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ UP ୱାରିୟର୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦଳ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ୨୦୨୬ WPL ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ, UP ୱାରିୟର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା।
ILT-୨୦ ଏବଂ CPLରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କୋଚିଂ ରେକର୍ଡ:
ଏହା ବିସିସିଆଇର ଟି୨୦ ଲିଗରେ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ସିରିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ହେଲେ, ଏହି ଧାରା ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଟି୨୦ ଲିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ILT-୨୦ ୨୦୨୩ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବୁ ଧାବି ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା।
ସେହିପରି, CPL ୨୦୨୨ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ନାୟାର TKRର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଦଳ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚରୁ କେବଳ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ପରାଜୟ ପରେ ନାୟାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାଞ୍ଚ:
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ମୋଟ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ଯଦି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ବୁଝିହେବ। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ସବୁଠି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରେକର୍ଡ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ହୋଇଛି।
ସତ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କେକେଆରର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୪ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ସତ, କେକେଆର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ରାଫକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।