ଲଗାତାର ୩ଟି ପରାଜୟ ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ KKR, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବୋଲର!
ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, KKR ଏବେ ହେବ ମଜବୁତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଚାରୋଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ KKR ମାଥିଶା ପାଥିରାନାଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଥିରାନା କୋଲକାତା ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମାଥିଶା ପାଥିରାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC) ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପାଥିରାନାଙ୍କୁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଥିରାନା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ କୋଲକାତା ପାଇଁ ଖେଳିବେ। କୋଲକାତାର ଆଗାମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଚେନ୍ନାଇର ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ପାଥିରାନା ଦଳକୁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
KKR ବୋଲର ଅଭାବ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି:
ପାଥିରାନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଅଭାବ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପେସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କୋଲକାତା ପାଥିରାନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳ ଖୋଜି ନଥିଲା; ବରଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବୋଲରଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମାଥିଶା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ:
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପାଥିରାନା ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ସେ ଏବେ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଦଳରେ ପାଥିରାନା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ।
ମାଥେଶା ପାଥିରାନାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିଅର୍:
ପାଥିରାନା ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୩୨ଟି ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରି ସେ ୨୧.୬୧ ହାରରେ ୪୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୪/୨୮।