IND VS SA: ODI ଆଗରୁ ସତ କହିଦେଲେ ରାହୁଲ୍ ; ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ କରିବ ଓପନିଙ୍ଗ ? କେତେ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବେ କ୍ଯାପଟେନ୍ ?

ODI ଆଗରୁ ସସପେନ୍ସ ହଟାଇଲେ ରାହୁଲ୍...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ଏହା ଆଗରୁ ଟିମ ସ୍କାର୍ଡରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିବେ ଓ କିଏ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲିର ମ୍ଯାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।  ରାହୁଲ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିରିଜର ଅଂଶ ରହିବେ ନାହିଁ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓପନିଂ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ରାହୁଲ ଓପନିଙ୍ଗ ନ କରିଲେ କିଏ କିଏ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ପୂର୍ବରୁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ, ନମ୍ବର ୬ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।”

କେଏଲ ରାହୁଲ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଓପନିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏଥିରେ ମଝିଆଡକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦିନିକିଆ ହାର ୪୦ ରୁ ଅଧିକ। ତଥାପି, ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତ କିମ୍ବା ଶତକ ମାରିନାହାଁନ୍ତି।

ଓପନିଙ୍ଗ କରିବେ କିଏ:

ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 4 ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବା ସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନମ୍ବର 6 ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ୱାଶିଙ୍ଗଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ସ୍ପିନ ବୋଲିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଯପଟେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

ଭାରତ ODI ସ୍କାଡ : ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସ୍ବାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ଭର୍ମା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (C), ଋଷଭ ପନ୍ତ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ,ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍

