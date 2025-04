ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଏସକେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ମୁକାବିଲାରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଏସକେ ବିପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଶତକ ନ ପୂରା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

କେଏଲ ରାହୁଲ ରଚିଲେ ଇତିହାସ: ନିଜ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଲାମୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେହ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଆଇପିଏଲରେ ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ୧୩ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରାନାମା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୧୦୦୦ ରନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

କେଏଲ ରାହୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୮.୯୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ୪୫.୮୬ ରନ କରିଥିଲେ।

WELL DONE, KL RAHUL. 🫡

– 77 (51) with 6 fours and 3 sixes. A great innings by KL, he was opening today and played a wonderful hand for Delhi Capitals. pic.twitter.com/0ktY7AZg25

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 5, 2025