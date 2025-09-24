IND A vs AUS A: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ସମେତ 3 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ ଆଉଟ୍

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା । କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ସମେତ 3 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି KL ରାହୁଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ A ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ KL ରାହୁଲଙ୍କ ଇନିଂସ ମାତ୍ର 24 ବଲ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ କେବଳ 1-1 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ।

କେଏଲ ରାହୁଲ ଫ୍ଲପ୍‌ ହୋଇଥିଲେ

କେଏଲ ରାହୁଲ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୨୪ ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା

ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୫୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍‌କୁ ୨-୨ ବରାବର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରେଜରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏଥର ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ।

ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୧୧ ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଣ୍ଡିଆ ଏ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୩ ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

