IND vs AUS: କେଏଲ ରାହୁଲ-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଛୋଟ ଭୁଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରି, ସିରିଜ୍ ଜିତିଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଭାରତର ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ହାରିଲା ଦଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା।
ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କେଏଲ ରାହୁଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ:
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ୧୬ତମ ଓଭରରେ ସେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ପଏଣ୍ଟରେ ସର୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୪ ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ହାତକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।
କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ସିରାଜ:
ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ୨୯ତମ ଓଭରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିରାଜ ଏକ ପିଲାଳିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ସର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ବଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ତିନୋଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରନ ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଯଦି ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।