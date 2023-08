କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କହି ସିଲେକ୍ସନ କଲେ, ଏବେ ପୁଣି କ’ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି? ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ.. ହେଉଛି କି ରାଜନୀତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରାହୁଲ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ରାହୁଲଙ୍କ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହତ କାରଣରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ।

KL Rahul is progressing really well but will not be available for India’s first two matches – against Pakistan and Nepal – of the #AsiaCup2023 : Head Coach Rahul Dravid #TeamIndia

ରାହୁଲ ଆଇପିଏଲ୍‌ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

KL Rahul to miss first two games in Asia Cup. Will only travel to Lanka after that.

Will they now name him in the World Cup 15 on Sept 3, without having played in any match?

Murkier now

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 29, 2023