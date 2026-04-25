୨୫ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା… କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୧୫୨ ରନ, ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏପରି
କମାଲ କଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମାତ୍ର ୬୭ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୧୫୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬ ଚୌକା ଏବଂ ୯ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ମୋଟ ୨୫ଟି ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୬୪ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଇନିଂସ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ପୂରା ୨୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୫୦+ ରନ ଇନିଂସ ଅନେକ ଆଇପିଏଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୧୫୦କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୧୫୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ (୧୫୮*) ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (୧୭୫*) ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ, ରାହୁଲ ୨୬ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ୪୭ରନ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୫୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୬୬ ବଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୨୬.୮୬ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୨୨୦ ରନ୍ ର ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଣା ୪୪ ବଲ୍ ରେ ୯୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା IPL ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଏହି ଶତକ ସହିତ, କେଏଲ ରାହୁଲ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଶତକ ଅଛି, ସେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ।
ସେ ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବିରାଟ କୋହଲି (୮) ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୭) ପଛରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲରେ ମୋଟ ଛଅଟି ଶତକ ଅଛି।