AI ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ; ମାତ୍ର ୩ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିକି ଚାହିଁଲେ ରୋଗୀ, ସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
AI ରୋବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ, ପ୍ରତିରୋପଣର ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିରୋପଣର ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଏକ AI ରୋବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ, ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସହଜ କରିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ମ୍ୟାକ୍ସ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେଣ୍ଟରର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ କମଲେଶ ବଜାଜ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପରେ, ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକ୍ସ-ରେ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ଚାଲିଲେ:ମ୍ୟାକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଜୋୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ। ଡକ୍ଟର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପରେ ସେହି ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଥିଲା।
ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ:ଡାକ୍ତର ସୁଜୋୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବୟସ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ସନ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରାମ ଦିଏ ନାହିଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏକ AI ରୋବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିପାରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଗଲା।