ସକାଳେ କ’ଣ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର

ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦାହ ମଧ୍ୟ ସକାଳ କଠିନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗଣ୍ଠି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାତିରେ ପ୍ରଦାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଠିନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି,ଏହାର କାରଣ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ସକାଳେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କ’ଣ।

ସକାଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଗତି ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସନ୍ଧି ଘେରି ରହିଥିବା ଝିଲ୍ଲୀରେ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବାହ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ନମନୀୟ ରଖେ।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ, ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ସହିତ, ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦାହ ମଧ୍ୟ ସକାଳ କଠିନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗଣ୍ଠି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାତିରେ ପ୍ରଦାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଠିନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ 

ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ହାଡ଼ ଏବଂ ସନ୍ଧିର ନମନୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳ କଠିନତା ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଦାହ, ଯେପରିକି ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ।

ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମାଂସପେଶୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ଗଣ୍ଠି କଠିନତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା କିମ୍ବା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଗତିଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ, ଯେପରିକି ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ, ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ପ୍ରତିକାର
ସକାଳେ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଲାଭଦାୟକ; ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିକୁ ଉଷ୍ମ କରେ, କଠିନତା ଏବଂ କଠିନତା ହ୍ରାସ କରେ।

ଉଷ୍ମ ସ୍ନାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରେ।

ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ସମେତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କଠିନତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା ଏଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

