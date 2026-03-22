ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କରିପାରିବେ UPI ପେମେଣ୍ଟ! ବାସ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ, କେବେ ବି ଫସିବନି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ UPI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ: ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ପନିପରିବା କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା UPI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡାଟା କିମ୍ବା Wi-Fi ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।

ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିପରି କାମ କରେ: ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ USSD ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ନେଟୱାର୍କ ସିଗନାଲ୍ ଅଛି ଏବଂ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରୁ *99# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ମେନୁ ଖୋଲିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ପୁରୁଣା ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଏହିପରି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ *99# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
*99# ଡାଏଲ୍ କରିବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ “ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ପରେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, UPI ଆଇଡି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇପାରିବ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିସିଭରଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିମାଣ ଏବଂ UPI PIN ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଯଦିଓ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ଏହା ସହିତ କିଛି ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସେବା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଭଲ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।

