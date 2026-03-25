Electricity Bill: ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଚଲାଇଲେ AC ଫ୍ୟାନ, ଆସିବ କମ୍ ବିଲ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ…
Electricity Savings Tips: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଘରେ ଏସି, ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କୁଲର୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେଉଛି, ଏବଂ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ ବିଲ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟକର।
କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି, କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଘର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କିଛି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ସେୟାର କରିବୁ।
ଏସି ଏବଂ କୁଲରର ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏସି ଏବଂ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏସି ତାପମାତ୍ରାକୁ ୨୪-୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରଦା କିମ୍ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।
ଯଦି କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏସି କିମ୍ବା କୁଲରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରଖିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଟାଇମର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମେସିନ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଘରେ ପାରମ୍ପରିକ ବଲ୍ବ ବଦଳରେ LED ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୮୦% କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଲଗାତାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ କୋଠରୀରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ AC ସହିତ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ସହଜରେ ୩୦୦-୫୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
ଏତେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ ଟିଭି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍ରେ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ। ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାର ପରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ମିକ୍ସର ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୦୦-୬୦୦ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ।