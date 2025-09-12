ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଅଧିକ ଅଛି, କାହାର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସିଆ କପରେ କିଏ କାହାଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି?
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୩ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୯ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୩ଟି ଜିତିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ଭାରତକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏସିଆ କପର ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଟି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୮ ଟି ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ୨ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପର ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ବିଜୟ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ଦଳ: ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ଟି ୨୦ ଦଳ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଏସିଆ କପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହା ଟ୍ରାଇ ସିରିଜର ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ତଥାପି ଦୁବାଇରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ରହୁଛି?