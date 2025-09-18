CHARIDHAM

PM Modi Salary:ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମାସକୁ ଦରମା କେତେ? ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…

PM Modi Salary:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କେତେ ମିଳେ ଦରମା ଜାଣନ୍ତି କି ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିକଟରେ ୭୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ସଫଳତା ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏ କଥା ଆସିଛି କି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋଟ ଆୟ ଜାଣିବା …

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସରକାରୀ ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରେ :

ମୌଳିକ ଦରମା: ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା
ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଭତ୍ତା: ପ୍ରତି ମାସରେ ୩ହଜାର ଟଙ୍କା।
ଦୈନିକ ଭତ୍ତା: ମାସିକ ୬୨ହଜାର ଟଙ୍କା
ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା: ପ୍ରତି ମାସରେ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ୧,୬୬,୦୦୦ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୯.୨ ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଦରମା।

ଅନ୍ୟାନ ସୁବିଧା : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ: ୭, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ (SPG) ଦ୍ୱାରା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଏ
ସରକାରୀ ବିମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା
ଅବସର ପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି୩.୦୨ କୋଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ₹୫୨,୯୨୦ ନଗଦ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।

